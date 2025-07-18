Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: 1 погибший и 2 пострадавших

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате российской атаки беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области ночью 18 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской общинах. Погиб 52-летний мужчина. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали".

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Детали: По словам Лысака, в результате атаки повреждено транспортное предприятие и возник пожар. Возгорание уже потушили.

Также под ударом дронов была Роздорская община Синельниковского района – там горели транспортные средства.

По Никополю оккупанты попали FPV-дроном. Последствия этой атаки еще выясняются.

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По словам Лысака, защитники неба сбили над областью 3 российских БпЛА.