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Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії  

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукП'ятниця, 18 липня 2025, 09:42
Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії  
Ілюстрація з Getty images

Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вранці 18 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дипломата ЄС, обізнаного з перебігом засідання

Пряма мова співрозмовника видання: "Зранку Coreper ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного".

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Деталі: Він додав, що формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС з загальних питань.

Передісторія:

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.

ЄСсанкціїРосія
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