Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії  

Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вранці 18 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дипломата ЄС, обізнаного з перебігом засідання

Пряма мова співрозмовника видання: "Зранку Coreper ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного".

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Деталі: Він додав, що формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС з загальних питань.

Передісторія:

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина та Мальта пообіцяли зняти вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Обговорення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було заплановане на п’ятницю, 18 липня, під час засідання Ради ЄС з загальних питань – але в рамках розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачало голосування та прийняття рішення.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.