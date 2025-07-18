Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России

Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против России утром 18 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на дипломата ЕС, знакомого с ходом заседания

Прямая речь собеседника издания: "Утром Coreper принял 18-й пакет санкций против России. Это был единственный вопрос повестки дня".

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Детали: Он добавил, что формальное утверждение пакета санкций состоится в этот же день на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Предыстория:

Как сообщала "Европейская правда", Словакия и Мальта пообещали снять вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Обсуждение 18-го пакета санкций Европейского Союза против России было запланировано на пятницу, 18 июля, во время заседания Совета ЕС по общим вопросам – но в рамках раздела "Разное" (Any other business, AOB), что не предусматривало голосования и принятия решения.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.