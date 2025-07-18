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Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 09:42
Послы ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России
Иллюстрация из Getty images

Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против России утром 18 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на дипломата ЕС, знакомого с ходом заседания

Прямая речь собеседника издания: "Утром Coreper принял 18-й пакет санкций против России. Это был единственный вопрос повестки дня".

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Детали: Он добавил, что формальное утверждение пакета санкций состоится в этот же день на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Предыстория:

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.

ЕСсанкцииРосcия
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