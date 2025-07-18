Росіяни скинули ФАБ-250 на Костянтинівку і атакували авто волонтерів у Родинскому: є загибла і поранені

Зранку 18 липня російські загарбники атакували з дрона автомобіль волонтерів, які евакуювали цивільних з Родинського, та скинули ФАБ-250 на Костянтинівку Донецької області, у результаті чого одна жінка загинула, ще четверо дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Telegram

Деталі: Повідомляється, що о 5.30 російські загарбники прицільно вдарили FPV-дроном по автомобілю волонтерської організації, представники якої займались евакуацією цивільних з Родинського.

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В результаті ворожої атаки отримав тілесні ушкодження 42-річний водій та двоє містян - чоловік 77 років та 67-річна жінка, котрих евакуювали волонтери. У потерпілих діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.

Вже через півгодини окупанти атакували Костянтинівку ФАБ-250 із модулем УМПК. В результаті одного з трьох здійснених ворогом авіаударів по місту у своїй оселі загинула 66-річна жителька. Чоловік 64-років, окрім мінно-вибухової травми, дістав множинні осколкові поранення голови.

Також від атак окупантів пошкоджено 16 приватних будинків, автотранспорт, газовід.

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Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів.