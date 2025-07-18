Россияне сбросили ФАБ-250 на Константиновку и атаковали авто волонтеров в Родинском: есть погибшая и раненые

Утром 18 июля российские захватчики атаковали с дрона автомобиль волонтеров, которые эвакуировали гражданских из Родинского, и сбросили ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области, в результате чего одна женщина погибла, еще четверо получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Детали: Сообщается, что в 5.30 российские захватчики прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из Родинского.

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В результате вражеской атаки получил телесные повреждения 42-летний водитель и двое горожан - мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, которых эвакуировали волонтеры. У пострадавших диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы и осколочные ранения.

Уже через полчаса оккупанты атаковали Константиновку ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате одного из трех осуществленных врагом авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64-лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы.

Также от атак оккупантов повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газовод.

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Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений.