СБУ та Нацполіція схопили в Одесі агентку РФ, яка прямувала підірвати ТЦК
В Одесі мешканка Волині, яку дистанційно завербували спеслужби РФ, збиралася підірвати обласний ТЦК у годину пік. 53-річну жінку затримали, коли вона прямувала з вибухівкою до адмінбудівлі.
Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли новому теракту в Одесі. Завдяки діям правоохоронців на випередження у портовому місті затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК".
Деталі: 53-річна мешканка Волині за завданням окупантів 17 липня мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.
Правоохоронці завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до будівлі ТЦК
Як встановило розслідування, агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП.
За легендою жінка мала прибути до ТЦК, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.
Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.
Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.