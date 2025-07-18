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СБУ та Нацполіція схопили в Одесі агентку РФ, яка прямувала підірвати ТЦК

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 липня 2025, 10:55
СБУ та Нацполіція схопили в Одесі агентку РФ, яка прямувала підірвати ТЦК
фото: СБУ

В Одесі мешканка Волині, яку дистанційно завербували спеслужби РФ, збиралася підірвати обласний ТЦК у годину пік. 53-річну жінку затримали, коли вона прямувала з вибухівкою до адмінбудівлі.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли новому теракту в Одесі. Завдяки діям правоохоронців на випередження у портовому місті затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК".

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Деталі: 53-річна мешканка Волині за завданням окупантів 17 липня мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

 

Правоохоронці завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до будівлі ТЦК

Як встановило розслідування, агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП.

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За легендою жінка мала прибути до ТЦК, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.

 

Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

ОдесаТЦКСБУросійсько-українська війна
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