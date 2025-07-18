СБУ и Нацполиция схватили в Одессе агента РФ, которая направлялась взорвать ТЦК

В Одессе жительница Волыни, которую дистанционно завербовали спеслужбы РФ, собиралась взорвать областной ТЦК в час пик. 53-летнюю женщину задержали, когда она направлялась со взрывчаткой к админзданию.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили новый теракт в Одессе. Благодаря действиям правоохранителей на опережение в портовом городе задержана российская агентка, которая пыталась взорвать областной ТЦК".

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Детали: 53-летняя жительница Волыни по заданию оккупантов 17 июля должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ) в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Правоохранители заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ к зданию ТЦК

Как установило расследование, агент прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты тайника с готовым СВУ.

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По легенде женщина должна была прибыть в ТЦК, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

Во время задержания террористки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.

Следователи СБУ готовят агентке сообщение о подозрении, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.