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Румунія починає переговори з Україною про спільне виробництво дронів – ЗМІ

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 18 липня 2025, 11:00
Румунія починає переговори з Україною про спільне виробництво дронів – ЗМІ
Український військовий з дроном. Фото зі сторінки @zbroyaUA в мережі Х

Міністерство оборони Румунії розпочало перемовини з Україною про спільне виробництво БпЛА, які можна було би також продавати в інші країни Європи. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Обговорення можливої угоди планується на зустрічі на рівні міністрів оборони.

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Загальний задум полягає в тому, що Україна надасть технології, розроблені у реальних бойових умовах, а Румунія оплачуватиме виробництво компонентів. Де виготовлятимуть БпЛА поки невідомо, але попередньо ідеться про румунське місто Брашов.

Передбачається, що виготовлені дрони надійдуть на озброєння румунської армії, а частину з них будуть експортувати до зацікавлених європейських країн. 

Водночас видання акцентує, що наразі у румунському бюджеті немає вільних коштів на швидкий запуск таких інвестицій, тому найбільш імовірно, що реалізація потенційної угоди розпочнеться у 2026 році, коли буде новий оборонний бюджет. 

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Передісторія:

  • Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну угоду про співпрацю з виробництва БпЛА різних типів з американськими компаніями. 
  • Нагадаємо, у квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників.
  • Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.
  • Німецька компанія передала Україні вже майже 2 тисячі дронів-камікадзе із ШІ, також відомо про спільний проєкт України і Німеччини щодо дронів-перехоплювачів

РумуніяУкраїнабезпілотники
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