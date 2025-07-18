Румунія починає переговори з Україною про спільне виробництво дронів – ЗМІ
Міністерство оборони Румунії розпочало перемовини з Україною про спільне виробництво БпЛА, які можна було би також продавати в інші країни Європи.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: Обговорення можливої угоди планується на зустрічі на рівні міністрів оборони.
Загальний задум полягає в тому, що Україна надасть технології, розроблені у реальних бойових умовах, а Румунія оплачуватиме виробництво компонентів. Де виготовлятимуть БпЛА поки невідомо, але попередньо ідеться про румунське місто Брашов.
Передбачається, що виготовлені дрони надійдуть на озброєння румунської армії, а частину з них будуть експортувати до зацікавлених європейських країн.
Водночас видання акцентує, що наразі у румунському бюджеті немає вільних коштів на швидкий запуск таких інвестицій, тому найбільш імовірно, що реалізація потенційної угоди розпочнеться у 2026 році, коли буде новий оборонний бюджет.
Передісторія:
- Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну угоду про співпрацю з виробництва БпЛА різних типів з американськими компаніями.
- Нагадаємо, у квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників.
- Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.
- Німецька компанія передала Україні вже майже 2 тисячі дронів-камікадзе із ШІ, також відомо про спільний проєкт України і Німеччини щодо дронів-перехоплювачів.