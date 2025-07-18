Румунія починає переговори з Україною про спільне виробництво дронів – ЗМІ

Український військовий з дроном. Фото зі сторінки @zbroyaUA в мережі Х

Міністерство оборони Румунії розпочало перемовини з Україною про спільне виробництво БпЛА, які можна було би також продавати в інші країни Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Обговорення можливої угоди планується на зустрічі на рівні міністрів оборони.

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Загальний задум полягає в тому, що Україна надасть технології, розроблені у реальних бойових умовах, а Румунія оплачуватиме виробництво компонентів. Де виготовлятимуть БпЛА поки невідомо, але попередньо ідеться про румунське місто Брашов.

Передбачається, що виготовлені дрони надійдуть на озброєння румунської армії, а частину з них будуть експортувати до зацікавлених європейських країн.

Водночас видання акцентує, що наразі у румунському бюджеті немає вільних коштів на швидкий запуск таких інвестицій, тому найбільш імовірно, що реалізація потенційної угоди розпочнеться у 2026 році, коли буде новий оборонний бюджет.

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