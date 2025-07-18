Румыния начинает переговоры с Украиной о совместном производстве дронов – СМИ
Министерство обороны Румынии начало переговоры с Украиной о совместном производстве БпЛА, которые можно было бы также продавать в другие страны Европы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Детали: Обсуждение возможного соглашения планируется на встрече на уровне министров обороны.
Общий замысел заключается в том, что Украина предоставит технологии, разработанные в реальных боевых условиях, а Румыния будет оплачивать производство компонентов. Где будут изготавливать БпЛА пока неизвестно, но предварительно речь идет о румынском городе Брашов.
Предполагается, что изготовленные дроны поступят на вооружение румынской армии, а часть из них будут экспортировать в заинтересованные европейские страны.
В то же время издание акцентирует, что сейчас в румынском бюджете нет свободных средств на быстрый запуск таких инвестиций, поэтому наиболее вероятно, что реализация потенциальной сделки начнется в 2026 году, когда будет новый оборонный бюджет.
Предыстория:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабное соглашение о сотрудничестве по производству БпЛА различных типов с американскими компаниями.
- Напомним, в апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.
- Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.
- Немецкая компания передала Украине уже почти 2 тысячи дронов-камикадзе с ИИ, также известно о совместном проекте Украины и Германии по дронов-перехватчиков.