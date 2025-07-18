Румыния начинает переговоры с Украиной о совместном производстве дронов – СМИ

Министерство обороны Румынии начало переговоры с Украиной о совместном производстве БпЛА, которые можно было бы также продавать в другие страны Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Обсуждение возможного соглашения планируется на встрече на уровне министров обороны.

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Общий замысел заключается в том, что Украина предоставит технологии, разработанные в реальных боевых условиях, а Румыния будет оплачивать производство компонентов. Где будут изготавливать БпЛА пока неизвестно, но предварительно речь идет о румынском городе Брашов.

Предполагается, что изготовленные дроны поступят на вооружение румынской армии, а часть из них будут экспортировать в заинтересованные европейские страны.

В то же время издание акцентирует, что сейчас в румынском бюджете нет свободных средств на быстрый запуск таких инвестиций, поэтому наиболее вероятно, что реализация потенциальной сделки начнется в 2026 году, когда будет новый оборонный бюджет.

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