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Румыния начинает переговоры с Украиной о совместном производстве дронов – СМИ

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 11:00
Румыния начинает переговоры с Украиной о совместном производстве дронов – СМИ
Украинский военный с дроном. Фото со страницы @zbroyaUA в сети Х

Министерство обороны Румынии начало переговоры с Украиной о совместном производстве БпЛА, которые можно было бы также продавать в другие страны Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Обсуждение возможного соглашения планируется на встрече на уровне министров обороны.

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Общий замысел заключается в том, что Украина предоставит технологии, разработанные в реальных боевых условиях, а Румыния будет оплачивать производство компонентов. Где будут изготавливать БпЛА пока неизвестно, но предварительно речь идет о румынском городе Брашов.

Предполагается, что изготовленные дроны поступят на вооружение румынской армии, а часть из них будут экспортировать в заинтересованные европейские страны.

В то же время издание акцентирует, что сейчас в румынском бюджете нет свободных средств на быстрый запуск таких инвестиций, поэтому наиболее вероятно, что реализация потенциальной сделки начнется в 2026 году, когда будет новый оборонный бюджет.

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Предыстория:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабное соглашение о сотрудничестве по производству БпЛА различных типов с американскими компаниями.
  • Напомним, в апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.
  • Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.
  • Немецкая компания передала Украине уже почти 2 тысячи дронов-камикадзе с ИИ, также известно о совместном проекте Украины и Германии по дронов-перехватчиков.

РумынияУкраинабеспилотники
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