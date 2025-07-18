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Стефанішина заявила, що підготовка України до вступу в ЄС має завершитись до кінця 2027 року

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 18 липня 2025, 13:14
Стефанішина заявила, що підготовка України до вступу в ЄС має завершитись до кінця 2027 року
Ольга Стефанішина. Фото з Facebook Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що завдання української влади в процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року не змінилося.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді"

Пряма мова чиновниці на питання, якими є цілі української влади у процесі вступу до ЄС: "Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року".

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Деталі: Вона додала, що усі зобов'язання, які Україна на себе бере в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном до кінця 2027 року.

"Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", – зазначила колишня віцепрем'єрка.

Стефанішина уточнила, що наразі готують програму адаптації, де це має бути відображено.

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"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", – зазначила ексвіцепрем’єрка.

Вона підкреслила, що не бачить підстав говорити про можливу зміну цілей на менш амбітні.

Стефанішина також підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС.

Серед ключових завдань її роботи на новій посаді уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США вона назвала втілення угоди про мінерали, а також організацію механізму закупівлі американської зброї.

Передісторія:

  • 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

УкраїнаЄС
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