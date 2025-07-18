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Стефанишина заявила, что подготовка Украины к вступлению в ЕС должна завершиться до конца 2027 года

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 18 июля 2025, 13:14
Стефанишина заявила, что подготовка Украины к вступлению в ЕС должна завершиться до конца 2027 года
Ольга Стефанишина. Фото из Facebook Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что задача украинской власти в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года не изменилась.

Источник: Стефанишина в интервью "Европейской правде"

Прямая речь чиновника на вопрос, каковы цели украинской власти в процессе вступления в ЕС: "Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС – до конца 2027 года".

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Детали: Она добавила, что все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком до конца 2027 года.

"То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", – отметила бывшая вице-премьер.

Стефанишина уточнила, что сейчас готовят программу адаптации, где это должно быть отражено.

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"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров – можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", – отметила экс-вице-премьер.

Она подчеркнула, что не видит оснований говорить о возможном изменении целей на менее амбициозные.

Стефанишина также подтвердила, что на 18 июля готовилось открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Среди ключевых задач ее работы на новой должности уполномоченного президента по вопросам развития сотрудничества с США она назвала воплощение соглашения о минералах, а также организацию механизма закупки американского оружия.

Предыстория: 

УкраинаЕС
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