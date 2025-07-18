Зеленський і Макрон "змістовно" обговорили постачання ракет для ППО і навчання пілотів на "Міражах"

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон у п’ятницю 18 липня провели телефонну розмову, під час якої обговорювалось постачання ракет для ППО, фінансування дронів-перехоплювачів на навчання українських пілотів на винищувачах Mirage.

Джерело: повідомлення очільників держав у соцмережах, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що під час розмови, яка тривала близько години, йшлося про ситуацію на фронті й першочергові оборонні потреби України, у тому числі посилення української ППО – зокрема, про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

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Пряма мова Зеленського: "Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам… Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів".

Деталі: Також він розкрив, що Франція готова навчати ще певну додаткову кількість українських пілотів на винищувачах Mirage.

Крім того, обговорювали подальші кроки для реалізації домовленостей на останній зустрічі "Коаліції рішучих".

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"Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу", – розповів Зеленський.

Макрон зі свого боку не розкривав змісту розмови, але наголосив на тому, що Франція розуміє стратегічну важливість підтримки України.

"Зараз як ніколи необхідно нагадувати, що безпека, свобода і майбутнє Європи тісно пов’язані з долею України", – наголосив він.

Макрон нагадав про останню "зустріч коаліції" рішучих з 30 лідерами з різних країн, де вперше були присутні представники США.

"Усі разом ми посилюємо тиск на Росію, щоб добитися безумовного припинення вогню та початку перемовин з метою забезпечення надійного і тривалого миру. Вітаю ухвалення ЄС сьогодні вранці нового пакета санкцій проти Росії", – зазначив президент Франції.

Нагадаємо: Лідери "Коаліції рішучих" за підсумками зустрічі 10 липня погодили плани розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири у Парижі.