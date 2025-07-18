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Зеленский и Макрон "содержательно" обсудили поставки ракет для ПВО и обучение пилотов на "Миражах"

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 18 июля 2025, 13:50
Зеленский и Макрон содержательно обсудили поставки ракет для ПВО и обучение пилотов на Миражах
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, фото: ОП

Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон в пятницу 18 июля провели телефонный разговор, во время которого обсуждались поставки ракет для ПВО, финансирование дронов-перехватчиков на обучение украинских пилотов на истребителях Mirage.

Источник: сообщение руководителей государств в соцсетях, передает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что во время разговора, который длился около часа, речь шла о ситуации на фронте и первоочередных оборонных потребностях Украины, в том числе усилении украинской ПВО - в частности, о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

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Прямая речь Зеленского: "Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам... Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов".

Детали: Также он раскрыл, что Франция готова обучать еще определенное дополнительное количество украинских пилотов на истребителях Mirage.

Кроме того, обсуждали дальнейшие шаги для реализации договоренностей на последней встрече "Коалиции решительных".

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"Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза", – рассказал Зеленский.

Макрон со своей стороны не раскрывал содержания разговора, но отметил, что Франция понимает стратегическую важность поддержки Украины.

"Сейчас как никогда необходимо напоминать, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины", – подчеркнул он.

Макрон напомнил о последней "встрече коалиции" решительных с 30 лидерами из разных стран, где впервые присутствовали представители США.

"Все вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безусловного прекращения огня и начала переговоров с целью обеспечения надежного и прочного мира. Приветствую принятие ЕС сегодня утром нового пакета санкций против России", – отметил президент Франции.

Напомним: Лидеры "Коалиции решительных" по итогам встречи 10 июля согласовали планы развертывания сил в Украине и создание штаб-квартиры в Париже.

ЗеленскийМакронПВОпомощь Украине
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