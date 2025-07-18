Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня за участі представників США та НАТО

У понеділок, 21 липня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому очікують участь очільника Пентагону Піта Гегсета.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО

Деталі: У заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

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On Monday, the UK 🇬🇧 and Germany 🇩🇪 will host another meeting of the Ukraine Defence Contact Group #UDCG, joined by @SecGenNATO, SACEUR, and Secretary @PeteHegseth, alongside dozens of Allies and partners pic.twitter.com/ZM70p4HWFH — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) July 17, 2025

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

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Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова.

В анонсі дати не уточнили формат зустрічі, проте топгенерал Бундесверу Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн-засідання.

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