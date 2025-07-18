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Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня за участі представників США та НАТО

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 15:57
Наступне засідання Рамштайну відбудеться 21 липня за участі представників США та НАТО
Ілюстративне фото: Getty Images

У понеділок, 21 липня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому очікують участь очільника Пентагону Піта Гегсета.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО

Деталі: У заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

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Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

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Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова. 

В анонсі дати не уточнили формат зустрічі, проте топгенерал Бундесверу Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн-засідання. 

Нагадаємо:

РамштайнНАТОСША
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