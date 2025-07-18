Следующее заседание "Рамштайн" состоится 21 июля при участии представителей США и НАТО

В понедельник, 21 июля, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором ожидается участие главы Пентагона Пита Хегсета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО

Детали: В заявлении отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

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On Monday, the UK 🇬🇧 and Germany 🇩🇪 will host another meeting of the Ukraine Defence Contact Group #UDCG, joined by @SecGenNATO, SACEUR, and Secretary @PeteHegseth, alongside dozens of Allies and partners pic.twitter.com/ZM70p4HWFH — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) July 17, 2025

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

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Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.

В анонсе даты не уточнили формат встречи, однако топ-генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг ранее говорил, что ее планируют как онлайн-заседание.

Напомним: