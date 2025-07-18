Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Следующее заседание "Рамштайн" состоится 21 июля при участии представителей США и НАТО

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 15:57
Следующее заседание Рамштайн состоится 21 июля при участии представителей США и НАТО
Иллюстративное фото: Getty Images

В понедельник, 21 июля, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором ожидается участие главы Пентагона Пита Хегсета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО

Детали: В заявлении отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Реклама:

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

РЕКЛАМА:

Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.

В анонсе даты не уточнили формат встречи, однако топ-генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг ранее говорил, что ее планируют как онлайн-заседание.

Напомним:

РамштайнНАТОСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание
В Кремле согласны с Зеленским, что нужно "добавить динамики" переговорам
Трое умерших на одного малыша: за 10 лет рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза
Стефанишина: После расследования УП бывший не появлялся в моей жизни
дополнено Россияне утром снова атаковали Днепропетровскую область: 2 погибших, 11 раненых
Все новости...
Рамштайн
Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $25,5 млн
Умеров: Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для производства оружия
Последние новости
16:08
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
16:04
Предприниматель из Киевщины превращает село в винный курорт
15:57
фотоСледующее заседание "Рамштайн" состоится 21 июля при участии представителей США и НАТО
15:50
Украина экспортировала в 3,7 раза больше масла чем за І полугодие 2024 года
15:38
Слобожанские рождественские пряники внесли в список нематериального культурного наследия
15:35
АМКУ оштрафовал "Радабанк" на 8 миллионов: в июле банк также наказал НБУ
15:33
На выходных в Украине будет царить жара с грозами и шквалами
15:28
боксБитва стилей и характеров: чего ждать от реванша Усик - Дюбуа
15:19
WhatsApp пора готовиться к запрету в России - депутат Госдумы
15:10
Британия обвинила российскую военную разведку в кибершпионаже против Запада
Все новости...
Реклама:
Реклама: