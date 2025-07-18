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Чоловік, який за наказом сецслужб РФ підірвав авто прокурора в Дніпрі, отримав 15 років тюрми

Олександр ШумілінП'ятниця, 18 липня 2025, 16:33
Чоловік, який за наказом сецслужб РФ підірвав авто прокурора в Дніпрі, отримав 15 років тюрми
Авто, підірване у Дніпрі. Фото поліції

Агент російських спецслужб, 30-річний житель Полтавщини, який підірвав автомобіль працівника прокуратури у Дніпрі отримав 15 років тюрми.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російських спецслужб, який вчинив теракт проти співробітника прокуратури у Дніпрі".

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Тоді внаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було повністю знищено".

Деталі: В СБУ розповіли, що Росія завербувала чоловіка через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків".

Дотримуючись вказівок куратора, він стежив за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль. Чоловіка визнали винним у держзраді, замаху на теракт і виготовленні вибухового пристрою.

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Передісторія:

  • 7 червня СБУ повідомило про затримання двох агентів російських спецслужб, які 6 червня підірвали автомобіль працівника прокуратури у Дніпрі.

СБУДніпро
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