Мужчина, который по приказу спецслужб РФ взорвал автомобиль прокурора, получил 15 лет тюрьмы
Агент российских спецслужб, 30-летний житель Полтавщины, который взорвал автомобиль сотрудника прокуратуры в Днепре, получил 15 лет тюрьмы.
Источник: сообщение СБУ
Дословно: "По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент российских спецслужб, совершивший теракт против сотрудника прокуратуры в Днепре".
В результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было полностью уничтожено".
Детали: В СБУ рассказали, что Россия завербовала мужчину через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков".
Следуя указаниям куратора, он следил за прокурором и отчитывался о его графике дня и маршрутах передвижения. Затем заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль. Мужчину признали виновным в государственной измене, покушении на теракт и изготовлении взрывного устройства.
Предыстория:
- 7 июня СБУ сообщило о задержании двух агентов российских спецслужб, которые 6 июня взорвали автомобиль сотрудника прокуратуры в Днепре.