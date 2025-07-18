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Мужчина, который по приказу спецслужб РФ взорвал автомобиль прокурора, получил 15 лет тюрьмы

Александр ШумилинПятница, 18 июля 2025, 16:33
Мужчина, который по приказу спецслужб РФ взорвал автомобиль прокурора, получил 15 лет тюрьмы
Автомобиль, взорванный в Днепре. Фото полиции

Агент российских спецслужб, 30-летний житель Полтавщины, который взорвал автомобиль сотрудника прокуратуры в Днепре, получил 15 лет тюрьмы.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент российских спецслужб, совершивший теракт против сотрудника прокуратуры в Днепре".

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В результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было полностью уничтожено".

Детали: В СБУ рассказали, что Россия завербовала мужчину через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков".

Следуя указаниям куратора, он следил за прокурором и отчитывался о его графике дня и маршрутах передвижения. Затем заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль. Мужчину признали виновным в государственной измене, покушении на теракт и изготовлении взрывного устройства.

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Предыстория:

СБУДнепр
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