Росіяни атакували Сумську громаду дронами – поранено трьох людей
П'ятниця, 18 липня 2025, 16:50
18 липня російські війська двічі завдали ударів по Сумській громаді за допомогою безпілотників, унаслідок атаки поранено трьох місцевих жителів.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: За його словами, перша атака відбулась близько 13:00, друга – орієнтовно через годину. Росіяни цілили по цивільній інфраструктурі.
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Пряма мова: "Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців. Усіх доставили у лікарню, їм надається необхідна допомога".
Також Григоров зазначив, що на місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки.