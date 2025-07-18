18 липня російські війська двічі завдали ударів по Сумській громаді за допомогою безпілотників, унаслідок атаки поранено трьох місцевих жителів.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За його словами, перша атака відбулась близько 13:00, друга – орієнтовно через годину. Росіяни цілили по цивільній інфраструктурі.

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Пряма мова: "Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців. Усіх доставили у лікарню, їм надається необхідна допомога".

Також Григоров зазначив, що на місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки.