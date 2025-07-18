Россияне атаковали Сумскую громаду дронами – ранены три человека

18 июля российские войска дважды нанесли удары по Сумской громаде с помощью беспилотников, в результате атаки ранены трое местных жителей.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По его словам, первая атака состоялась около 13:00, вторая – ориентировочно через час. Россияне целились по гражданской инфраструктуре.

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Прямая речь: "В результате одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь".

Также Григоров отметил, что на месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия атаки.