Россияне атаковали Сумскую громаду дронами – ранены три человека
Пятница, 18 июля 2025, 16:50
18 июля российские войска дважды нанесли удары по Сумской громаде с помощью беспилотников, в результате атаки ранены трое местных жителей.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: По его словам, первая атака состоялась около 13:00, вторая – ориентировочно через час. Россияне целились по гражданской инфраструктуре.
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Прямая речь: "В результате одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь".
Также Григоров отметил, что на месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия атаки.