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Россияне атаковали Сумскую громаду дронами – ранены три человека

Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 16:50
Россияне атаковали Сумскую громаду дронами – ранены три человека
Иллюстративное фото: Getty Images

18 июля российские войска дважды нанесли удары по Сумской громаде с помощью беспилотников, в результате атаки ранены трое местных жителей.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По его словам, первая атака состоялась около 13:00, вторая – ориентировочно через час. Россияне целились по гражданской инфраструктуре.

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Прямая речь: "В результате одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь".

Также Григоров отметил, что на месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия атаки.

Сумская областьобстрелбеспилотники
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