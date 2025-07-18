Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави

Затриману під час отримання 25 тисяч доларів США посадовицю Управлінням туризму та промоцій КМДА Марину Радову суд відправив під варту з можливістю сплатити заставу.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів посадовиці (обіймала посаду на момент вчинення злочину -ред.) Солом’янським районним судом міста Києва 18 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі майже 1 млн гривень.

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Жінку затримали напередодні під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. доларів США за вирішення питання доступу орендарем до закладу харчування через арку, що відноситься до майна, орендованого Управлінням туризму та промоцій КМДА.

Разом з посадовицею також затримали директора Бессарабського ринку. Обом затриманим повідомлено про підозри за ч.4 ст. 368 КК України.

Запобіжний захід директору ринку Миколі Ковальчуку суд обиратиме 19 липня.

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