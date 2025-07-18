Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави
Затриману під час отримання 25 тисяч доларів США посадовицю Управлінням туризму та промоцій КМДА Марину Радову суд відправив під варту з можливістю сплатити заставу.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Повідомляється, що за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів посадовиці (обіймала посаду на момент вчинення злочину -ред.) Солом’янським районним судом міста Києва 18 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі майже 1 млн гривень.
Жінку затримали напередодні під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. доларів США за вирішення питання доступу орендарем до закладу харчування через арку, що відноситься до майна, орендованого Управлінням туризму та промоцій КМДА.
Разом з посадовицею також затримали директора Бессарабського ринку. Обом затриманим повідомлено про підозри за ч.4 ст. 368 КК України.
Запобіжний захід директору ринку Миколі Ковальчуку суд обиратиме 19 липня.
Передісторія:
- Як свідчить офіційний портал столичної влади, мер Віталій Кличко 14 липня підписав розпорядження про звільнення Радової. У документі йдеться, що чиновниця написала заяву за власним бажанням "через необхідність догляду за неповнолітньою дитиною".
- Водночас, за словами джерела УП, на момент вчинення злочину Радова обіймала вищевказану посаду.
- Марина Радова засвітилася на відео з "вечірки" в КМДА, на якому зафіксували, як у 2022 році чиновники в робочий час влаштовували застілля.