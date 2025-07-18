Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога

Задержанную при получении 25 тысяч долларов США чиновницу Управлением туризма и промоций КГГА Марину Радову суд отправил под стражу с возможностью уплатить залог.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщается, что по ходатайству следователей СБУ и прокуроров чиновнице (занимала должность на момент совершения преступления -ред.) Соломенским районным судом города Киева 18 июля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере почти 1 млн гривен.

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Женщину задержали накануне во время получения неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долларов США за решение вопроса доступа арендатором в заведение питания через арку, относящуюся к имуществу, арендованному Управлением туризма и промоций КГГА.

Вместе с чиновницей также был задержан директор Бессарабского рынка. Обоим задержанным сообщено о подозрениях по ч.4 ст. 368 УК Украины.

Меру пресечения директору рынка Николаю Ковальчуку суд будет избирать 19 июля.

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