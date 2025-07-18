Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога
Задержанную при получении 25 тысяч долларов США чиновницу Управлением туризма и промоций КГГА Марину Радову суд отправил под стражу с возможностью уплатить залог.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Сообщается, что по ходатайству следователей СБУ и прокуроров чиновнице (занимала должность на момент совершения преступления -ред.) Соломенским районным судом города Киева 18 июля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере почти 1 млн гривен.
Женщину задержали накануне во время получения неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долларов США за решение вопроса доступа арендатором в заведение питания через арку, относящуюся к имуществу, арендованному Управлением туризма и промоций КГГА.
Вместе с чиновницей также был задержан директор Бессарабского рынка. Обоим задержанным сообщено о подозрениях по ч.4 ст. 368 УК Украины.
Меру пресечения директору рынка Николаю Ковальчуку суд будет избирать 19 июля.
Предыстория:
- Как свидетельствует официальный портал столичной власти, мэр Виталий Кличко 14 июля подписал распоряжение об увольнении Радовой. В документе говорится, что чиновница написала заявление по собственному желанию "из-за необходимости ухода за несовершеннолетним ребенком".
- В то же время, по словам источника УП, на момент совершения преступления Радова занимала вышеуказанную должность.
- Марина Радова засветилась на видео с "вечеринки" в КГГА, на котором зафиксировали, как в 2022 году чиновники в рабочее время устраивали застолье.