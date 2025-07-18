На Донеччині в 10-кілометровій зоні від фронту запровадили довгу комендантську годину

В населених пунктах Донецької області, що перебувають на відстані менше ніж 10 кілометрів до лінії фронту, запровадили довгу комендантську годину з 15:00 до 11:00.

Джерело: повідомлення керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Дослівно: "На виконання директиви командувача ОСУВ "Хортиця" підписав розпорядження щодо зміни переліку населених пунктів, від яких до фронту менше 10 кілометрів. У цій частині Донеччини комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00.

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На решті території області, що віддалена від фронту більше, ніж на 10 кілометрів, комендантська година, як і раніше, буде з 21:00 до 05:00".

Деталі: Філашкін також опублікував перелік населених пунктів, де буде довга комендантська година.