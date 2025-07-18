В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта ввели длинный комендантский час

В населенных пунктах Донецкой области, находящихся на расстоянии менее 10 километров от линии фронта, ввели длинный комендантский час с 15:00 до 11:00.

Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров. В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

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На остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00".

Детали: Филашкин также опубликовал перечень населенных пунктов, где будет длинный комендантский час.