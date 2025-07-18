Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта ввели длинный комендантский час

Александр ШумилинПятница, 18 июля 2025, 18:37
В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта ввели длинный комендантский час
Фото иллюстративное

В населенных пунктах Донецкой области, находящихся на расстоянии менее 10 километров от линии фронта, ввели длинный комендантский час с 15:00 до 11:00.

Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров. В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

Реклама:

На остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00".

Детали: Филашкин также опубликовал перечень населенных пунктов, где будет длинный комендантский час.

Донбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога
Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
Суд арестовал 1,5 миллиарда экс-регионала Макеенко: деньги передали в АРМА
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание
Трое умерших на одного малыша: за 10 лет рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза
Все новости...
Донбасс
В Германии провели обыск: подозревают поддержку российских боевиков на Донбассе
С начала суток на фронте уже более 200 боестолкновений, под Покровском – 58 атак врага
Не имеем права быть малодушным: Покровская МВА ответила мэру, который призвал "заключить мир"
Последние новости
19:14
Профессор Никита Василенко, известный сексистскими высказываниями, проиграл суд по возобновлению в КНУ
19:12
Часть Сум осталась без света после атаки РФ, останавливались троллейбусы
19:09
Умеров: СНБО проведет аудит выполнения решений президентской Ставки
18:59
Великобритания присоединилась к решению ЕС по снижению ценового предела на российскую нефть
18:44
велоспортТур де Франс: Погачар выиграл горную разделку, Эвенепул стал неудачником дня
18:42
Армия РФ атаковала Херсон БпЛА: пострадали два человека
18:37
Вице-премьер хочет запустить украинский аналог DOGE Маска
18:37
В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта ввели длинный комендантский час
18:31
боксДюбуа перевесил Усика на 7 килограммов накануне боя
18:27
Еврокомиссия предлагает втрое повысить плату за въезд в ЕС для иностранцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: