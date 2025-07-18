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Армія РФ атакувала Херсон БпЛА: постраждали дві людини

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 18:42
Армія РФ атакувала Херсон БпЛА: постраждали дві людини
Ілюстративне фото: Getty Images

18 липня близько російські війська скинули вибухівку з безпілотника на мешканців Херсона, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Деталі: Повідомляється, що атака відбулася близько 17:00. Унаслідок чого постраждав 64-річний чоловік - він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки. Постраждалого госпіталізували, наразі він перебуває в лікарні, де проходить дообстеження.

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Згодом з’явилася інформація про ще одну потерпілу - 47-річну жінку. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо:

Херсон
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