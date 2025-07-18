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Армия РФ атаковала Херсон БпЛА: пострадали два человека

Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 18:42
Армия РФ атаковала Херсон БпЛА: пострадали два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

18 июля около российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на жителей Херсона, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Детали: Сообщается, что атака произошла около 17:00. В результате чего пострадал 64-летний мужчина - он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в больнице, где проходит дообследование.

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Впоследствии появилась информация о еще одной пострадавшей - 47-летней женщине. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Напомним:

Херсон
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