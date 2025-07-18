Армия РФ атаковала Херсон БпЛА: пострадали два человека
Пятница, 18 июля 2025, 18:42
18 июля около российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на жителей Херсона, в результате чего пострадали два человека.
Источник: Херсонская областная военная администрация
Детали: Сообщается, что атака произошла около 17:00. В результате чего пострадал 64-летний мужчина - он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в больнице, где проходит дообследование.
Реклама:
Впоследствии появилась информация о еще одной пострадавшей - 47-летней женщине. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Напомним:
- Вечером 17 июля российские военные атаковали беспилотником Днепровский район Херсона, в результате чего пострадал 72-летний мужчина.