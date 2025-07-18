Британія приєдналася до рішення ЄС щодо зниження цінової межі на російську нафту

18 липня Велика Британія заявила, що разом з Європейським Союзом знижує верхню межу ціни на російську нафту, що транспортується морем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням повідомлення британського уряду

Деталі: Разом із ЄС Британія знижує так звану стелю цін на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель. Це "безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком", вважає уряд Британії.

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"Разом ми продовжимо чинити безжальний тиск на Путіна, обмежуючи його критично важливу нафтову промисловість і відрізаючи фінансування його незаконної війни в Україні", – наголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

"Стеля ціни" визначає верхню межу, за якою компанії "Групи семи" можуть транспортувати морем, страхувати або іншим чином обслуговувати російську нафту.

Британська влада уточнила, що дає підприємствам час до 2 вересня для адаптації до зниженої "стелі цін" на російську нафту.

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