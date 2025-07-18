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Великобритания присоединилась к решению ЕС по снижению ценового предела на российскую нефть

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 18:59
Великобритания присоединилась к решению ЕС по снижению ценового предела на российскую нефть
Getty Images

18 июля Великобритания заявила, что вместе с Европейским Союзом снижает верхний предел цены на российскую нефть, транспортируемую морем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства

Детали: Вместе с ЕС Великобритания снижает так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Это "непосредственно ударит по нефтяным доходам России, которые уже упали на 35% по сравнению с прошлым годом", считает правительство Великобритании.

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"Вместе мы продолжим оказывать безжалостное давление на Путина, ограничивая его критически важную нефтяную промышленность и отрезая финансирование его незаконной войны в Украине", – подчеркнул британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

"Потолок цены" определяет верхний предел, по которому компании "Группы семи" могут транспортировать морем, страховать или иным образом обслуживать российскую нефть.

Британские власти уточнили, что дают предприятиям время до 2 сентября для адаптации к пониженному "потолку цен" на российскую нефть.

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Напомним:

  • Европейский Союз снизил верхний предел цены на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, который был окончательно принят в пятницу. Это стало возможным, поскольку Словакия и Мальта отказались от блокирования.
  • В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.

ВеликобританияЕСРосcиянефть
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