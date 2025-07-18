Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленсьткий своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: укази президента № 496/2025, № 495/2025

Дослівно: "Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України".

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Іншим своїм указом президент звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який був призначений на цю посаду у березні 2024 року замість Олексія Данілова.

Передісторія: