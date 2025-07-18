Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
П'ятниця, 18 липня 2025, 10:14
Президент Володимир Зеленсьткий своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Джерело: укази президента № 496/2025, № 495/2025
Дослівно: "Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України".
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Іншим своїм указом президент звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який був призначений на цю посаду у березні 2024 року замість Олексія Данілова.
Передісторія:
- 10 липня Зеленський підтвердив плани змінити посла України у США та допустив, що новим посланником може стати міністр оборони Рустем Умєров.
- 12 липня ЗМІ повідомили, що Зеленський розглядає Умєрова як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.
- 16 липня співрозмовники УП в команді президента повідомили, що на Банковій на позицію посла у США розглядають не лише кандидатуру чинного міністра оборони Рустема Умєрова, але й також чинну міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.