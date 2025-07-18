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Ердоган після розмови з Путіним: Туреччина готова прийняти третій раунд переговорів України та РФ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 19:37
Ердоган після розмови з Путіним: Туреччина готова прийняти третій раунд переговорів України та РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення канцелярії Ердогана у соцмережі Х

Деталі: Як повідомили у канцелярії Ердогана, під час розмови вони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

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Зокрема зазначається, що під час розмови Ердоган сказав Путіну, що початок "третього раунду переговорів між Росією та Україною є важливим, і що Туреччина продовжить проводити переговори в Стамбулі, як тільки сторони визначать відповідні дати".

"Під час розмови президент Ердоган заявив, що зіткнення, які відбулися після виведення сирійських сил безпеки з Сувейди, становлять загрозу для всього регіону, і що Ізраїлю важливо не порушувати суверенітет Сирії", – йдеться у дописі.

Як відомо, представники Києва і Москви провели дві зустрічі у Стамбулі, за підсумками яких вдалось вирішити виключно гуманітарні питання, а не припинення вогню.

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Останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів.

Попри це, господар Кремля Володимир Путін заявив, начебто Москва готова до наступної зустрічі з українською делегацією.

ТуреччинаЕрдоганПутінпереговори
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