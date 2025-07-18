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Ердоган після розмови з Путіним: Туреччина готова прийняти третій раунд переговорів України та РФ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 19:37
Ердоган після розмови з Путіним: Туреччина готова прийняти третій раунд переговорів України та РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення канцелярії Ердогана у соцмережі Х

Деталі: Как сообщили в канцелярии Эрдогана, во время разговора они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

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В частности, отмечается, что во время разговора Эрдоган сказал Путину, что начало "третьего раунда переговоров между Россией и Украиной является важным и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только стороны определят соответствующие даты".

"Во время разговора президент Эрдоган заявил, что столкновения, которые произошли после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды, представляют угрозу для всего региона и что Израилю важно не нарушать суверенитет Сирии", – говорится в сообщении.

Как известно, представители Киева и Москвы провели две встречи в Стамбуле, по итогам которых удалось решить исключительно гуманитарные вопросы, а не прекращение огня.

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Последний раунд встречи в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с набором заранее неприемлемых ультиматумов.

Несмотря на это, хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что Москва готова к следующей встрече с украинской делегацией.

ТурцияЭрдоганПутинпереговоры
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