Свириденко заявила о подготовке соглашения с США по производству дронов в Украине 18
18 июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон ведут детальные переговоры по соглашению, которое предусматривает привлечение американских инвестиций в производство беспилотников в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Свириденко, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, отметила, что соглашение приведет к закупке украинских беспилотников США.
"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", – сказала она.
Премьер-министр добавила, что политическое решение о соглашении было принято президентом Владимиром Зеленским и его американским визави Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.
Напомним:
- В начале июля Зеленский заявил, что Украина подписала с несколькими американскими компаниями договор о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.
- Также недавно Зеленский и Трамп обсуждают соглашение, которое предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.