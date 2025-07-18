Свириденко заявила о подготовке соглашения с США по производству дронов в Украине 18

18 июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон ведут детальные переговоры по соглашению, которое предусматривает привлечение американских инвестиций в производство беспилотников в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Свириденко, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, отметила, что соглашение приведет к закупке украинских беспилотников США.

Реклама:

"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", – сказала она.

Премьер-министр добавила, что политическое решение о соглашении было принято президентом Владимиром Зеленским и его американским визави Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.

Напомним:

РЕКЛАМА: