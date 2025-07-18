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Свириденко заявила о подготовке соглашения с США по производству дронов в Украине 18

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 19:52
Свириденко заявила о подготовке соглашения с США по производству дронов в Украине 18
фото из Facebook Юлии Свириденко

18 июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон ведут детальные переговоры по соглашению, которое предусматривает привлечение американских инвестиций в производство беспилотников в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Свириденко, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, отметила, что соглашение приведет к закупке украинских беспилотников США.

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"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", – сказала она.

Премьер-министр добавила, что политическое решение о соглашении было принято президентом Владимиром Зеленским и его американским визави Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.

Напомним:

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Свириденко ЮлияСШАУкраинабеспилотники
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