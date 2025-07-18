Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, поблизу столиці працює ППО

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 21:36
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, поблизу столиці працює ППО
Ілюстративне фото: Getty Images

Увечері 18 липня у Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. У столиці тривога через загрозу ударних безпілотників, працює ППО.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах, мапа тривог, Повітряні сили 

Деталі: Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ворожих ударних дронів із північного сходу в напрямку Києва, а також Сумської, Чернігівської та Житомирської областей.

Реклама:

Пряма мова Кличка: "Поблизу столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!"

Деталі: Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що в столиці оголошено повітряну тривогу, й на місто насуваються ворожі безпілотники.

Пряма мова Ткаченка: "Залишайтесь у безпечних місцях, може бути гучно!"

РЕКЛАМА:

повітряна тривогаКиївбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Україна навряд чи стане членом ЄС до 2034-го року
Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави
Шмигаль провів першу зустріч із Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння
Суд арештував 1,5 мільярда ексрегіонала Макеєнка: гроші передали до АРМА
Держбюджет 2026: бракуватиме $19 мільярдів зовнішнього фінансування
ЄС запроваджує цифрову систему в'їзду в Євросоюз: схвалено її розгортання
Усі новини...
повітряна тривога
В Україні була масштабна тривога через загрозу балістики. В Дніпрі пролунали вибухи
ППО знищила 198 ворожих дронів, але є влучання 57 БпЛА і однієї ракети
Окупанти ракетами вдарили по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі
Останні новини
22:24
Посли G7 нагадали Свириденко і уряду про ключові реформи
22:13
Сирський доповів Зеленському про ситуацію під Покровськом: знищено ДРГ ворога
21:59
фотоУкраїнська компанія показала двомоторний ударний дрон Darts з бойовою частиною 14 кг
21:50
боксЩо ви знаєте про Усика та його бій з Дюбуа? ТЕСТ
21:49
У Білорусі магазини каратимуть за відсутність картоплі
21:36
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, поблизу столиці працює ППО
21:25
Радник Орбана заявив, що угорці "не просили" Україну воювати з Росією
21:22
Викрили мільйонну оборудку на будівництві фортифікацій у Сумській області
21:01
Померла жінка, поранена внаслідок російського удару по Івано-Франківщині 29 червня
20:39
FT: Трамп наполягає на тарифах 15–20% у торговельній угоді з ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: