У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, поблизу столиці працює ППО

Увечері 18 липня у Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. У столиці тривога через загрозу ударних безпілотників, працює ППО.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах, мапа тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ворожих ударних дронів із північного сходу в напрямку Києва, а також Сумської, Чернігівської та Житомирської областей.

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Пряма мова Кличка: "Поблизу столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!"

Деталі: Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що в столиці оголошено повітряну тривогу, й на місто насуваються ворожі безпілотники.

Пряма мова Ткаченка: "Залишайтесь у безпечних місцях, може бути гучно!"