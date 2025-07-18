У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, поблизу столиці працює ППО
П'ятниця, 18 липня 2025, 21:36
Увечері 18 липня у Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. У столиці тривога через загрозу ударних безпілотників, працює ППО.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах, мапа тривог, Повітряні сили
Деталі: Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ворожих ударних дронів із північного сходу в напрямку Києва, а також Сумської, Чернігівської та Житомирської областей.
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Пряма мова Кличка: "Поблизу столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!"
Деталі: Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що в столиці оголошено повітряну тривогу, й на місто насуваються ворожі безпілотники.
Пряма мова Ткаченка: "Залишайтесь у безпечних місцях, може бути гучно!"
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