В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, вблизи столицы работает ПВО

Вечером 18 июля в Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. В столице тревога из-за угрозы ударных беспилотников, работает ПВО.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, карта тревог, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеских ударных дронов с северо-востока в направлении Киева, а также Сумской, Черниговской и Житомирской областей.

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Прямая речь Кличко: "Вблизи столицы работает ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Детали: Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что в столице объявлена воздушная тревога, и на город надвигаются вражеские беспилотники.

Прямая речь Ткаченко: "Оставайтесь в безопасных местах, может быть шумно!"