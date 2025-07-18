В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, вблизи столицы работает ПВО
Пятница, 18 июля 2025, 21:36
Вечером 18 июля в Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. В столице тревога из-за угрозы ударных беспилотников, работает ПВО.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, карта тревог, Воздушные силы
Детали: Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеских ударных дронов с северо-востока в направлении Киева, а также Сумской, Черниговской и Житомирской областей.
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Прямая речь Кличко: "Вблизи столицы работает ПВО. Находитесь в укрытиях!"
Детали: Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что в столице объявлена воздушная тревога, и на город надвигаются вражеские беспилотники.
Прямая речь Ткаченко: "Оставайтесь в безопасных местах, может быть шумно!"