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Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага

Валентина РоманенкоПятница, 18 июля 2025, 22:13
Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага
Александр Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об уничтожении российских диверсантов, которые прорывались в Покровск Донецкой области.

Источник: генерал в Facebook

Прямая речь: "Доложил верховному главнокомандующему об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленный натиск и уничтожают российского агрессора.

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Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках зовоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону".

Детали: Главком отметил, что вместе с министром обороны (Рустем Умеров) докладывал о запросах Вооруженных сил на поставку образцов вооружения и военной техники, средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по территории противника.

Донецкая областьвойна
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