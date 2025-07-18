Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об уничтожении российских диверсантов, которые прорывались в Покровск Донецкой области.

Источник: генерал в Facebook

Прямая речь: "Доложил верховному главнокомандующему об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленный натиск и уничтожают российского агрессора.

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Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках зовоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону".

Детали: Главком отметил, что вместе с министром обороны (Рустем Умеров) докладывал о запросах Вооруженных сил на поставку образцов вооружения и военной техники, средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по территории противника.