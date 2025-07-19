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Керівник "Укрзалізниці": Росіяни цілеспрямовано нищать цивільні потяги і "полюють на локомотиви"

Ольга Глущенко Субота, 19 липня 2025, 01:30
Керівник Укрзалізниці: Росіяни цілеспрямовано нищать цивільні потяги і полюють на локомотиви
фото: Facebook Перцовського

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що останні за часом удари по залізниці російської армії спрямовані винятково на цивільні поїзди, переважно з вугіллям, і знищення локомотивів.

Джерело: Перцовський у Facebook

Пряма мова Перцовського: "Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі.

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Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину".

Деталі: За словами Перцовського, що раніше фокусом ударів росіян була залізнична інфраструктура.

Пряма мова Перцовського: "Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині – люди".

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Деталі: Перцовський зазначив, що "Укрзалізниця" переглянула алгоритми роботи, розгорнула лінії оповіщення.

Також він наголосив на необхідності перегляду законодавства щодо соціального захисту загиблих та постраждалих працівників критичної інфраструктури.

Нагадаємо: Через атаку російських дронів на Дніпропетровщині 18 липня загинув машиніст потяга, ще 2 людей постраждали.

Укрзалізницяросійсько-українська війна
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