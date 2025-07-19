Руководитель "Укрзализныци": Россияне целенаправленно уничтожают гражданские поезда и "охотятся на локомотивы"

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что последние по времени удары по железной дороге российской армии направлены исключительно на гражданские поезда, преимущественно с углем, и уничтожение локомотивов.

Источник: Перцовский в Facebook

Прямая речь Перцовского: "Ответственно заверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге последнего времени приходятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГРАЖДАНСКИЕ ПОЕЗДА, которые везут исключительно гражданские грузы.

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Преимущественно, доставалось поездам с углем. Становится очевидным: враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донецкую область".

Детали: По словам Перцовского, ранее фокусом ударов россиян была железнодорожная инфраструктура.

Прямая речь Перцовского: "Теперь же враг по сути запустил настоящую "охоту на локомотивы". Так же, как в Херсонской, Сумской, Донецкой областях охотятся на скоростные или эвакуационные автобусы – нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри – люди".

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Детали: Перцовский отметил, что "Укрзализныця" пересмотрела алгоритмы работы, развернула линии оповещения.

Также он подчеркнул необходимость пересмотра законодательства о социальной защите погибших и пострадавших работников критической инфраструктуры.

Напомним: из-за атаки российских дронов в Днепропетровской области 18 июля погиб машинист поезда, еще 2 человека пострадали.