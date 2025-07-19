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Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню – посол США в Туреччині

Ольга Глущенко Субота, 19 липня 2025, 02:34
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню – посол США в Туреччині
Ізраїльський військовий зі зброєю, фото: Getty Images

Посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що Сирія та Ізраїль домовилися про припинення вогню.

Джерело: CNN із посиланням на допис Баррака у мережі Х

Деталі: Баррак, який також є спеціальним посланником США в Сирії, зазначив, що угода була "підтримана" Туреччиною, Йорданією та іншими сусідніми країнами.

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Пряма мова Баррака: "Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову і єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з сусідами".

Деталі: CNN зазначає, що жодна зі сторін не прокоментувала повідомлення про угоду.

Перемир'я було оголошене після того, як Ізраїль у середу завдав авіаударів по Сирії, які, за словами Ізраїлю, були спрямовані на захист друзів, арабської релігійної меншини. Зіткнення між проурядовими силами та друзами призвели до загибелі десятків людей з моменту падіння довголітнього диктатора Сирії Башара аль-Асада.

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У середу ввечері за місцевим часом сирійський уряд заявив, що його армія почала виводити війська з регіону Сувейда, де на вихідних спалахнули зіткнення між друзькими ополченцями та бедуїнськими племенами, що змусило урядові сили втрутитися.

ІзраїльСиріяперемир’я
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