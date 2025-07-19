Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня – посол США в Турции

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 02:34
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня – посол США в Турции
Израильский военный с оружием, фото: Getty Images

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение Баррака в сети Х

Детали: Баррак, который также является специальным посланником США в Сирии, отметил, что соглашение было "поддержано" Турцией, Иорданией и другими соседними странами.

Реклама:

Прямая речь Баррака: "Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями".

Детали: CNN отмечает, что ни одна из сторон не прокомментировала сообщение о соглашении.

Перемирие было объявлено после того, как Израиль в среду нанес авиаудары по Сирии, которые, по словам Израиля, были направлены на защиту друзей, арабского религиозного меньшинства. Столкновения между проправительственными силами и друзами привели к гибели десятков людей с момента падения долголетнего диктатора Сирии Башара аль-Асада.

РЕКЛАМА:

В среду вечером по местному времени сирийское правительство заявило, что его армия начала выводить войска из региона Сувейда, где на выходных вспыхнули столкновения между друзскими ополченцами и бедуинскими племенами, что вынудило правительственные силы вмешаться.

ИзраильСирияперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 00:28, фотоМассированная атака вражеских дронов на Одессу: в городе горела многоэтажка, есть погибший
Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага
Мерц: Украина вряд ли станет членом ЕС до 2034-го года
Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога
Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
Суд арестовал 1,5 миллиарда экс-регионала Макеенко: деньги передали в АРМА
Все новости...
Израиль
Израиль ударил по штаб-квартире сирийской армии в Дамаске
Нетаньяху: Иран бросился вооружаться обогащенным ураном и может уничтожить Израиль
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
Последние новости
02:34
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня – посол США в Турции
02:00
Обновлено от 00:28, фотоМассированная атака вражеских дронов на Одессу: в городе горела многоэтажка, есть погибший
01:30
Руководитель "Укрзализныци": Россияне целенаправленно уничтожают гражданские поезда и "охотятся на локомотивы"
00:46
Враг оккупировал еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState
00:20
В России заявили об атаке почти 90 беспилотников за вечер
00:06
Словакия преждевременно рассказала о полицейской операции с Чехией в Украине
23:55
Генштаб: В пятницу на фронте произошло 138 боев, горячее всего - вокруг Покровска
23:50
Греков предупреждают о тепловой волне на следующей неделе
23:44
На волнах Свитязя: все, что нужно знать об отдыхе на самом глубоком озере страны
23:31
Новости экономики 18 июля: дефицит внешнего финансирования, украинский DOGE и санкции ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: