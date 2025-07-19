Израиль и Сирия договорились о прекращении огня – посол США в Турции

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение Баррака в сети Х

Детали: Баррак, который также является специальным посланником США в Сирии, отметил, что соглашение было "поддержано" Турцией, Иорданией и другими соседними странами.

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Прямая речь Баррака: "Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями".

Детали: CNN отмечает, что ни одна из сторон не прокомментировала сообщение о соглашении.

Перемирие было объявлено после того, как Израиль в среду нанес авиаудары по Сирии, которые, по словам Израиля, были направлены на защиту друзей, арабского религиозного меньшинства. Столкновения между проправительственными силами и друзами привели к гибели десятков людей с момента падения долголетнего диктатора Сирии Башара аль-Асада.

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В среду вечером по местному времени сирийское правительство заявило, что его армия начала выводить войска из региона Сувейда, где на выходных вспыхнули столкновения между друзскими ополченцами и бедуинскими племенами, что вынудило правительственные силы вмешаться.