ISW: Кремль може заборонити популярний месенджер задля контролю над інтернет-ресурсами

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль продовжує посилювати цензуру задля контролю над інтернет-ресурсами.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту ISW: "Кремль продовжує реалізовувати свої довгострокові цензурні заходи, щоб посилити контроль над російським інформаційним простором в Інтернеті".

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Деталі: Аналітики зазначають, що перший заступник голови Комітету Державної Думи Росії з інформаційної політики Антон Горелькін 18 липня попередив, що популярний месенджер WhatsApp повинен готуватися до виходу з російського ринку, оскільки "дуже ймовірно", що він потрапить під обмежувальні заходи.

Горелкін додав, що контрольована Кремлем платформа для обміну повідомленнями MAX стане заміною для користувачів WhatsApp.

Член Комітету Державної Думи Росії з інформаційної політики Антон Немкін висловив думку, що присутність WhatsApp у цифровому просторі Росії становить порушення національної безпеки, і запропонував Росії розглянути Telegram як альтернативу, хоча й визнав, що MAX є основним варіантом для заміни WhatsApp.

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Російське видання Meduza повідомило, що WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у Росії, з приблизно 84 мільйонами щоденних користувачів, і що два джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, заявили, що російська влада майже напевно заборонить WhatsApp.

Інше джерело, близьке до Адміністрації президента, повідомило Meduza, що російська влада, ймовірно, буде толерувати Telegram, оскільки він містить багато каналів, пов'язаних з Кремлем.

У звіті додають, що WhatsApp належить компанії Meta, яку Кремль визнав екстремістською організацією.

І нагадують, що правитель Росії Володимир Путін нещодавно доручив уряду ввести додаткові обмеження на використання інтернет-ресурсів з "недружніх країн".

Дослівно зі звіту: "ISW раніше зазначав, що Кремль планував призначити MAX національним месенджером і що Кремль може спробувати заборонити Telegram та інші соціальні мережі, пов'язані із західним світом, у середньо- та довгостроковій перспективі, якщо впровадження нового національного месенджера буде успішним.

Кремль, швидше за все, продовжуватиме вживати все більш репресивні заходи, спрямовані на ізоляцію та цензуру російських громадян і просування військових зусиль Кремля".