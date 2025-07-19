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ISW: Кремль может запретить популярный мессенджер для контроля над интернет-ресурсами

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 03:58
ISW: Кремль может запретить популярный мессенджер для контроля над интернет-ресурсами
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль продолжает усиливать цензуру для контроля над интернет-ресурсами.

Источник: ISW

Дословно из отчета ISW: "Кремль продолжает реализовывать свои долгосрочные цензурные меры, чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в Интернете".

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Детали: Аналитики отмечают, что первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Горелкин 18 июля предупредил, что популярный мессенджер WhatsApp должен готовиться к выходу с российского рынка, поскольку "очень вероятно", что он попадет под ограничительные меры.

Горелкин добавил, что контролируемая Кремлем платформа для обмена сообщениями MAX станет заменой для пользователей WhatsApp.

Член Комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Немкин высказал мнение, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России представляет собой нарушение национальной безопасности, и предложил России рассмотреть Telegram в качестве альтернативы, хотя и признал, что MAX является основным вариантом для замены WhatsApp.

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Российское издание Meduza сообщило, что WhatsApp является самым популярным мессенджером в России, с примерно 84 миллионами ежедневных пользователей, и что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что российские власти почти наверняка запретят WhatsApp.

Другой источник, близкий к Администрации президента, сообщил Meduza, что российские власти, вероятно, будут терпеть Telegram, поскольку он содержит много каналов, связанных с Кремлем.

В отчете добавляют, что WhatsApp принадлежит компании Meta, которую Кремль признал экстремистской организацией.

И напоминают, что правитель России Владимир Путин недавно поручил правительству ввести дополнительные ограничения на использование интернет-ресурсов из "недружественных стран".

Дословно из отчета: "ISW ранее отмечал, что Кремль планировал назначить MAX национальным мессенджером и что Кремль может попытаться запретить Telegram и другие социальные сети, связанные с западным миром, в средне- и долгосрочной перспективе, если внедрение нового национального мессенджера будет успешным.

Кремль, скорее всего, будет продолжать принимать все более репрессивные меры, направленные на изоляцию и цензуру российских граждан и продвижение военных усилий Кремля".

ISWРосcияинтернет
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