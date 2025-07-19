Рятувальники показали наслідки атаки ворожих дронів на Одесу
Субота, 19 липня 2025, 05:44
Росія в ніч проти 19 липня вчергове атакувала Одесу, загинула людина.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.
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Її ліквідували рятувальники разом з добровольцями.
ДСНС показала наслідки атаки ворожих дронів на Одесу pic.twitter.com/NnwB9isQSq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 19, 2025
Дослівно ДСНС: "З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула".