Спасатели показали последствия атаки вражеских дронов на Одессу

Россия в ночь на 19 июля в очередной раз атаковала Одессу, погиб человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отметили, что в результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома.

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Его ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.

ДСНС показала наслідки атаки ворожих дронів на Одесу pic.twitter.com/NnwB9isQSq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 19, 2025

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла".