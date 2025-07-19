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Спасатели показали последствия атаки вражеских дронов на Одессу

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 05:44
Спасатели показали последствия атаки вражеских дронов на Одессу
фото: ГСЧС

Россия в ночь на 19 июля в очередной раз атаковала Одессу, погиб человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отметили, что в результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома.

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Его ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла".

Одессабеспилотникироссийско-украинская войнажертвы
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