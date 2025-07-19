Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про найбільш масовану атаку на місто

Ольга Глущенко Субота, 19 липня 2025, 07:36
Пекельні ніч та ранок для Павлограда: в ОВА повідомили про найбільш масовану атаку на місто
фото: соцмережі Лисака

У ніч проти 19 липня Павлоград Дніпропетровської області зазнав найбільш масованої атаки, росіяни били по місту дронами і ракетами.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками".

Деталі: За даними Лисака, внаслідок атаки понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Виникли займання.

Реклама:

Інформація уточнюється, – додав Лисак.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Оновлено від 00:28, фотоМасована атака ворожих дронів на Одесу: в місті палала багатоповерхівка, є загиблий
Сирський доповів Зеленському про ситуацію під Покровськом: знищено ДРГ ворога
Мерц: Україна навряд чи стане членом ЄС до 2034-го року
Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави
Шмигаль провів першу зустріч із Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння
Суд арештував 1,5 мільярда ексрегіонала Макеєнка: гроші передали до АРМА
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни вранці знову атакували Дніпропетровщину: 2 загиблих, 11 поранених
Російські дрони атакували Дніпропетровщину: загинув машиніст потяга, ще 2 людей постраждали
Росія атакувала Дніпропетровщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки
Останні новини
07:36
"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про найбільш масовану атаку на місто
07:24
Військові моряки на Одещині виявили і знищили протикорабельну морську міну
06:34
Польща піднімала авіацію через масовану атаку РФ на Україну
05:44
фото, відеоРятувальники показали наслідки атаки ворожих дронів на Одесу
05:18
Заходу лишається 18 місяців на підготовку до потенційної війни з Китаєм і Росією – ЗМІ
04:14
ОновленоВ Україні була масштабна повітряна тривога через комбіновану атаку РФ
03:58
ISW: Кремль може заборонити популярний месенджер задля контролю над інтернет-ресурсами
03:14
Україна висловила солідарність із партнерами через кібератаки Росії
02:34
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню – посол США в Туреччині
02:00
Оновлено від 00:28, фотоМасована атака ворожих дронів на Одесу: в місті палала багатоповерхівка, є загиблий
Усі новини...
Реклама:
Реклама: