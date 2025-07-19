"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про найбільш масовану атаку на місто

У ніч проти 19 липня Павлоград Дніпропетровської області зазнав найбільш масованої атаки, росіяни били по місту дронами і ракетами.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками".



Деталі: За даними Лисака, внаслідок атаки понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Виникли займання.

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Інформація уточнюється, – додав Лисак.