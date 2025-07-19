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"Адские ночь и утро для Павлограда": в ОВА сообщили о наиболее массированной атаке на город

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 07:36
Адские ночь и утро для Павлограда: в ОВА сообщили о наиболее массированной атаке на город
фото: соцсети Лысака

В ночь на 19 июля Павлоград Днепропетровской области подвергся наиболее массированной атаке, россияне били по городу дронами и ракетами.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками".

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Детали: По данным Лысака, в результате атаки разрушены пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажное здание. Возникли возгорания.

Информация уточняется, – добавил Лысак.

Днепропетровская областьроссийско-украинская война
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