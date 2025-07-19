"Адские ночь и утро для Павлограда": в ОВА сообщили о наиболее массированной атаке на город
Суббота, 19 июля 2025, 07:36
В ночь на 19 июля Павлоград Днепропетровской области подвергся наиболее массированной атаке, россияне били по городу дронами и ракетами.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь Лысака: "Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками".
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Детали: По данным Лысака, в результате атаки разрушены пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажное здание. Возникли возгорания.
Информация уточняется, – добавил Лысак.