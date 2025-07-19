Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1120 російських окупантів
Субота, 19 липня 2025, 07:48
У війні проти України за минулу добу Росія втратила 1120 військових і 46 артсистем.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1040950 (+1120 ) осіб
- бойових броньованих машин – 23012 (+7) од.
- артилерійських систем – 30531 (+46) од.
- РСЗВ – 1442 (+1) од.
- засобів ППО – 1198 (+1) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163) од.
- крилатих ракет – 3492 (+1) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55606 (+112) од.