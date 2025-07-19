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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1120 російських окупантів

Ольга Глущенко Субота, 19 липня 2025, 07:48
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1120 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу

У війні проти України за минулу добу Росія втратила 1120 військових і 46 артсистем.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1040950 (+1120 ) осіб
  • бойових броньованих машин – 23012 (+7) од.
  • артилерійських систем – 30531 (+46) од.
  • РСЗВ – 1442 (+1) од.
  • засобів ППО – 1198 (+1) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163) од.
  • крилатих ракет – 3492 (+1) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55606 (+112) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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