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Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1120 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 07:48
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1120 российских оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

В войне против Украины за прошедшие сутки Россия потеряла 1120 военных и 46 артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1040950 (+1120) человек
  • боевых бронированных машин – 23012 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 30531 (+46) ед.
  • РСЗО – 1442 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1198 (+1) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163) ед.
  • крылатых ракет – 3492 (+1) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55606 (+112) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
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