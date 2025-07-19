Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1120 российских оккупантов
Суббота, 19 июля 2025, 07:48
В войне против Украины за прошедшие сутки Россия потеряла 1120 военных и 46 артсистем.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1040950 (+1120) человек
- боевых бронированных машин – 23012 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 30531 (+46) ед.
- РСЗО – 1442 (+1) ед.
- средств ПВО – 1198 (+1) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163) ед.
- крылатых ракет – 3492 (+1) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 55606 (+112) ед.