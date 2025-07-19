Херсонщина: троє волонтерів підірвалися на міні
Субота, 19 липня 2025, 09:18
Увечері 18 липня у Велетенському на Херсонщині троє волонтерів підірвались на російській міні.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій.
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Чоловіки 30, 32 та 57 років дістали мінно-вибухові травми та контузії.
Стан потерпілих — легкий.
Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, ще 12 - дістали поранення.
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За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.
Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю місцевої пожежної охорони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.