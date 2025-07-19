Херсонщина: троє волонтерів підірвалися на міні

Увечері 18 липня у Велетенському на Херсонщині троє волонтерів підірвались на російській міні.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій.

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Чоловіки 30, 32 та 57 років дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Стан потерпілих — легкий.

Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, ще 12 - дістали поранення.

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За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю місцевої пожежної охорони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.