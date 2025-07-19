Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: троє волонтерів підірвалися на міні

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 09:18
Херсонщина: троє волонтерів підірвалися на міні
deepstatemap

Увечері 18 липня у Велетенському на Херсонщині троє волонтерів підірвались на російській міні.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій.

Реклама:

Чоловіки 30, 32 та 57 років дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Стан потерпілих — легкий.

Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, ще 12 - дістали поранення.

РЕКЛАМА:

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю місцевої пожежної охорони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Херсонська областьволонтери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Оновлено від 00:28, фотоМасована атака ворожих дронів на Одесу: в місті палала багатоповерхівка, є загиблий
Сирський доповів Зеленському про ситуацію під Покровськом: знищено ДРГ ворога
Мерц: Україна навряд чи стане членом ЄС до 2034-го року
Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави
Шмигаль провів першу зустріч із Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння
Суд арештував 1,5 мільярда ексрегіонала Макеєнка: гроші передали до АРМА
Усі новини...
Херсонська область
В окупації на Херсонщині підприємців зобов’язали використовувати для вивісок російську мову
Від ранку окупанти тероризують дронами Херсонщину: є поранені
Ще 4 цивільних вбиті та 13 поранені на Донеччині та Херсонщині
Останні новини
09:47
пояснюємоНокаут, хук, джеб та клінч: вчимося краще розуміти бокс
09:40
Австралія передала Україні танки Abrams
09:29
МЗС Естонії: ЄС почав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії
09:18
Херсонщина: троє волонтерів підірвалися на міні
09:00
ЗМІ: Ізраїль просить у США допомоги щодо переселення палестинців з Гази до інших країн
08:43
Трамп надаватиме зброю спершу тим союзникам, які віддадуть Україні свої запаси – ЗМІ
08:27
У Костянтинівці росіяни вбили 5 людей
07:48
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1120 російських окупантів
07:36
"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про найбільш масовану атаку на місто
07:24
Військові моряки на Одещині виявили і знищили протикорабельну морську міну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: