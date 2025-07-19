Херсонская область: трое волонтеров подорвались на мине
Суббота, 19 июля 2025, 09:18
Вечером 18 июля в Велетенском Херсонской области трое волонтеров подорвались на российской мине.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что автомобиль, в котором они находились, наехал на взрывное устройство.
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Мужчины 30, 32 и 57 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.
Состояние пострадавших — легкое.
Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще 12 получили ранения.
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По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 9 частных домов.
Также оккупанты разрушили Пункт Несокрушимости, здание местной пожарной охраны, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.