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Херсонская область: трое волонтеров подорвались на мине

Роман ПетренкоСуббота, 19 июля 2025, 09:18
Херсонская область: трое волонтеров подорвались на мине
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Вечером 18 июля в Велетенском Херсонской области трое волонтеров подорвались на российской мине.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что автомобиль, в котором они находились, наехал на взрывное устройство.

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Мужчины 30, 32 и 57 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.

Состояние пострадавших — легкое.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще 12 получили ранения.

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По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 9 частных домов.

Также оккупанты разрушили Пункт Несокрушимости, здание местной пожарной охраны, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Херсонская областьволонтеры
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