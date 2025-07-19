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ОП: До України повернули ще 11 дітей з окупованих територій та РФ

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 11:31
ОП: До України повернули ще 11 дітей з окупованих територій та РФ
фото: ОП

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації.

Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак

Деталі: Відомо, що вік дітей від 10 до 17 років.

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Пряма мова Єрмака: "Особливо вразила історія родини, з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому.

Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи".

Деталі: За словами глави ОП, Катар був посередником повернення.

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