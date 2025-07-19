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ОП: В Украину вернули еще 11 детей с оккупированных территорий и РФ

Роман ПетренкоСуббота, 19 июля 2025, 11:31
ОП: В Украину вернули еще 11 детей с оккупированных территорий и РФ
фото: ОП

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и Российской Федерации.

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Детали: Известно, что возраст детей от 10 до 17 лет.

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Прямая речь Ермака: "Особенно поразила история семьи, из которой мы вернули пятерых родных братьев и сестер. Детей вывезли в Россию, и долгое время о них не было никакой информации. Только потом они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и просили: заберите нас домой.

Но даже после этого путь назад был чрезвычайно сложным. Российские органы опеки оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение. Возвращение стало возможным только после более чем года настойчивой и кропотливой работы".

Детали: По словам главы ОП, Катар был посредником возвращения.

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детиоккупация
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